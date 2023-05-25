В Укренерго розповіли, коли Україна зможе відновити експорт електрики — Finance.ua

В Укренерго розповіли, коли Україна зможе відновити експорт електрики Сьогодні 11:45 — Енергетика

В Укренерго розповіли, коли Україна зможе відновити експорт електрики

Очільник оператора Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що, можливо, після перегляду балансу енергосистеми наступного тижня Україна зможе відновити експортелектроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Кудрицький наголосив, що рішення про зупинку експорт електроенергії до Європи не є аналогом того рішення, яке було прийнято 11 жовтня торік. Тоді через початок обстрілів експорт електроенергії було повністю припинено експорт на невизначений термін, а в енергосистемі майже постійно був дефіцит потужності.

Наразі ж призупинення експорту електроенергії є тимчасовим, ситуативним рішенням, яке Укренерго ухвалило для забезпечення постачання електроенергії українським споживачам і бізнесу.

«Ми очікуємо, що з вихідних або з наступного тижня буде переглянутий баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах», — розповів очільник Укренерго.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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