Україна припинила експорт електрики до сусідніх країн — Finance.ua

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Україна припинила експорт електрики до сусідніх країн

Енергетика
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Україна припинила експорт електрики до сусідніх країн
Україна припинила експорт електрики до сусідніх країн
Україна припинила експорт електрики до сусідніх країн через необхідність покриття власного споживання всередині країни.
Як повідомляє НЕК «Укренерго», імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється.
«Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання», — йдеться в повідомленні.
В енергокомпанії наголошують, що для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19:00 до 22:00 треба ощадливо та раціонально споживати електричну енергію.
«Перенесіть за можливості споживання на ранок, день або ніч, зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години. Тоді диспетчерам „Укренерго“ буде легше в ці години найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії», — просять в «Укренерго».
Як запевняють у компанії, зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.
«Наявні ресурси води наразі дозволяють гідроелектростанціям працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових і вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються наявні в системи потужності теплових електростанцій. Втім, поступово знижується водопілля, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денні години активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних і теплових електростанцій», — додали в «Укренерго».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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