В «Укренерго» пояснили, чому знову повернулись графіки відключень світла

Цього тижня знову актуальними стали графіки відключень електроенергії через ту ж причину, що й взимку — дефіцит потужності в енергосистемі, зумовлений наслідками російських обстрілів.
Про це повідомили в «Укренерго».
Однак, як уточнили в компанії, порівняно із ситуацією в холодну пору року, нинішні відключення мають свою специфіку.

Причини весняних відключень електроенергії

Опалювальний сезон вже завершився, але температурні коливання бувають досить відчутними, що спонукає споживачів до використання електрообігрівачів. Це — суттєве додаткове навантаження на енергосистему.
Навесні починають відключатись для здійснення планових ремонтів енергоблоки атомних електростанцій. Календар ремонтних робіт залежить від циклу відпрацювання ядерного палива і складається заздалегідь. Відповідно — доступна потужність внутрішньої генерації в енергосистемі зменшується.
Після завершення опалювального сезону відчутно знижується рівень генерації на ТЕЦ. Тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію окремо — без технологічного циклу нагріву води в системах централізованого опалення.
Читайте також
Обсяг імпорту електроенергії у весняний період теж відчутно менший, ніж взимку. Це зумовлено ціновою ситуацією на ринках України та сусідніх держав ЄС.
Навесні суттєво зростає ефективність роботи сонячних електростанцій. Відтак — у ясну погоду в денній зоні в енергосистемі може виникати надлишок потужності, а вранці й увечері та у хмарні дні (в години пікового споживання та періоди низької ефективності роботи СЕС) — зберігається дефіцит та необхідність відключень.
росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, завдаючи шкоди як об’єктам генерації, так і мережам передачі та розподілу електроенергії.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
