В «Укренерго» попередили українців про складний період — Finance.ua

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В «Укренерго» попередили українців про складний період

Енергетика
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В «Укренерго» попередили українців про складний період
В «Укренерго» попередили українців про складний період
В енергосистемі виникають проблеми, коли знижується температура. Українській генерації складно покривати потребу наявним складом.
Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
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«Що стосується нашої генерації, то, як бачимо, час від часу, коли температура падає, то українській генерації важко наявним складом покривати генерацію», — розповів Кудрицький.
В «Укренерго» вважають, що ситуацію виправить виведення з ремонту всіх енергоблоків протягом грудня. Крім того, в компанії закликали прийняти необхідні регуляторні рішення, щоб залучити імпорт з Європи.
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За словами Кудрицького, ближче до Нового року часто споживання електроенергії падає.
«Зазвичай в перші дні січня споживання не дуже високе… Тому в принципі у нас попереду ще потенційно може бути один-два напружених тижні, особливо, якщо температури будуть низькими. Ближче до Нового року споживання в системі буде спадати», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

  • 7 грудня в енергосистемі утворився дефіцит. Щоб підтримати баланс Україна з 11:00 до 19:00 залучала аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини.

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За матеріалами:
УНІАН
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