Як українці готуються до проблем з енергопостачанням взимку (опитування) — Finance.ua

Як українці готуються до проблем з енергопостачанням взимку (опитування) Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як українці готуються до проблем з енергопостачанням взимку (опитування)

Майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас українці все ж очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 22−23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Серед найбільш популярних заходів підготовки:

придбання ліхтариків та батарейок,

підготовка запасів їжі,

купівля акумуляторів та генераторів,

а також підготовка запасів питної води.

Кожен з названих заходів зробили більше половини опитаних.

Якщо порівняти оцінку потенційної ситуації з енергопостачанням цієї зими із минулою, то можна зробити висновок, що українці налаштовані більш позитивно: респонденти вірять, що ситуація буде кращою порівняно з минулим роком (41%). Ще частина вважає, що ситуація буде такою ж, як минулого року (49%).

Більшість українців (74%) у випадку відсутності електроенергії протягом тижня не планують покидати своє житло. Водночас майже чверть українців у цьому випадку планують переїхати в інше місце: 11% в межах населеному пункті, 8% - в інший населеному пункті, 3% - у тимчасове місце проживання (школа тощо), 2% - за кордон.

А ви підготувалися до можливих відключень? Як саме? Розкажіть про це у новому опитуванні Finance.ua.

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