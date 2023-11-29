Економія е/е населенням обов’язкова, щоб уникнути планових відключень — експерт Вчора 20:39 — Енергетика

Економія е/е населенням обов’язкова, щоб уникнути планових відключень — експерт

Економія електроенергії населенням є обов’язковою умовою уникнення планових відключень енергопостачання, необхідність яких виникне із пониженням температури повітря на тлі дефіциту генерації внаслідок обстрілів російських агресорів, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«За розрахунками Центру, за температурах мінус 8−10−15 градусів ми залізно матимемо дуже серйозний дефіцит у пікові години. І тут є лише два шляхи: або українці почнуть заощаджувати самі й реально вимикати бойлери, праски тощо, або доведеться вимикати за графіками», — сказав він.

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За його словами, якщо в кожному приватному господарстві будуть економно споживати е/е, це дасть необхідний ефект.

«У нас 1 млн квартир у багатоквартирних будинках. Якщо в кожній квартирі заощадять 3−4 кВт, це вже буде дуже помітний результат для енергосистеми», — зазначив Харченко.

При цьому він зазначив, що «не йдеться про апокаліпсис», але про обмеження енергопостачання на дві-три години в пік споживання орієнтовно з 08:00 до 10:00 і з 17:00 до 21:00.

Експерт також звернув увагу, що великі промислові споживачі пішли в ремонти або обмежили споживання е/е на зиму, щоб більше ресурсу залишалося на потреби населення.

Водночас, на думку директора Центру досліджень енергетики, імпорт е/е все ще надходить не повною мірою через обмеження ціни на неї на українському ринку.

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Як повідомлялося, технічно дозволена потужність для імпорту — 1200 МВт — використовується трейдерами менш ніж наполовину. За недостатності імпорту та для зниження навантаження на ТЕС, які ще відновлюються після завданих обстрілами рф ушкоджень, НЕК «Укренерго» в листопаді для покриття дефіциту двічі приймала аварійну допомогу від суміжних операторів загальним обсягом 3 тис. МВт-год.

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