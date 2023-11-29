Україна повністю синхронізувала свою енергосистему з Європою — Finance.ua

Україна повністю синхронізувала свою енергосистему з Європою Вчора 10:14 — Енергетика

Україна повністю синхронізувала свою енергосистему з Європою

Європейська мережа операторів ENTSO-E 28 листопада ухвалила рішення про переведення України в режим постійної синхронізації з європейською енергосистемою.

Про це сказано в пресрелізі ENTSO-E.

«„Укренерго“, український системний оператор, досягнув відповідності ключовим технічним вимогам, необхідним для забезпечення постійного з'єднання між енергосистемами континентальної Європи та України», — йдеться в повідомленні.

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Окрім постійної синхронізації, ENTSO-E вирішив збільшити ліміт потужності для торгівлі електроенергією з континентальної Європи в Україну та Молдову до 1700 МВт, що на 500 МВт перевищує попередній ліміт.

Як нагадали в ENTSO-E, синхронізація з «Укренерго» розпочалась у 2017 році з підписання угоди про умови майбутнього об'єднання енергосистем. У березні 2022-го відбулася аварійна синхронізація як знак солідарності Європи з Україною.

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«Повідомлення сигналізує про повне виконання умов, передбачених угодою», — підсумовують в ENTSO-E.

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E налічує 39 операторів із 35 країн, які відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої об'єднаної електричної мережі у світі.

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