В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми — Finance.ua

В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми Сьогодні 13:34 — Енергетика

Споживання електроенергії: залишається на тому ж рівні, що і до масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Про це повідомив НЕК «Укренерго».

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі.

Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

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Вже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях.

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Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час вчорашньої масованої атаки. Після останньої ракетної атаки мережеві обмеження діють в Одесі, в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала 26 січня російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами.

«Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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