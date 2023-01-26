Київ і область повертаються до стабілізаційних графіків відключень світла — Finance.ua
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Київ і область повертаються до стабілізаційних графіків відключень світла

Енергетика
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На Київщині енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень.
Про це повідомили в ДТЕК.
В той же час, ситуація в енергосистемі все ще складна, тому споживачів просять не вмикати одночасно декілька потужних приладів.
Унаслідок ракетної атаки рф є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.
Унаслідок удару рф ракетами та дронами по енергоінфраструктурі є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. Дефіцит у системі значний. Після аварійних відключень світла поступово повертаються планові графіки

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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