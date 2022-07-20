В Україну почали ввозити литовський бензин в обхід білорусі — Finance.ua
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В Україну почали ввозити литовський бензин в обхід білорусі

Енергетика
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Вантажна компанія LTG Cargo, яка входить до групи «Литовські залізниці», почала перевозити в Україну нафтопродукти з Литви в обхід білорусі. Йдеться про пальне, яке виробляє підприємство Orlen Lietuva (воно входить до структури польського концерну Orlen).
Про початок поставок повідомили в LTG Cargo. До кінця літа щомісячні обсяги постачання досягнуть 30 тис. тонн, підрахували в компанії.
Поки що пальне перевозять 2-3 рази на тиждень. Маршрут пролягає між терміналами Моцкава (Литва) та Тракішки (Польща). Із Польщі в Україну паливо везуть через пункт пропуску Ягодин. У перевезеннях бере участь «Укрзалізниця».
Пізніше LTG Cargo планує розширювати географію перевезень палива. Компанія планує налаштувати логістику з порту Клайпеди.
Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначав: в Україні зберігається дефіцит палива, проте ситуація частково стабілізувалася. Щоб повністю подолати дефіцит, знадобиться один-два місяці, вважає міністр.
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Він нагадав, що до повномасштабної війни Україна виготовляла 40% нафтопродуктів самостійно. Однак Кременчуцький завод тричі атакували, виробництво зупинилося. Окрім того, білоруські нафтопереробні заводи перестали продавати нафтопродукти. Невелику частину закривали Польща та Румунія, зокрема преміальним паливом. Але перших трьох джерел сьогодні немає.
Крім того, низка нафтобаз із запасами палива була знищена ворогом. А його імпорт морським шляхом неможливий через блокаду росією акваторію Чорного моря.
За матеріалами:
Обозреватель
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