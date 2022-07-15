Литовці почали менше користуватись авто через високі ціни на бензин — Finance.ua

Литовці почали менше користуватись авто через високі ціни на бензин Вчора 13:34 — Енергетика

Третина литовців кажуть, що почали менше користуватися приватним авто останнім часом через високі ціни на пальне.

Про це повідомляє литовський мовник LRT за результатами замовленого опитування.

З тисячі респондентів на питання про те, чи вони стали їздити менше через високі ціни на пальне, 33% відповіли, що почали менше користуватися власним автомобілем. 46% кажуть, що не змінили свою поведінку. 20% не відповіли на запитання через те, що не є власниками авто або не визначились з відповіддю.

У групі виключно водіїв частка тих, хто почали користуватись автомобілем менше, склала 42%. Найбільш помітною тенденція виявилась серед старших людей, які живуть у невеликих містечках і селах, а також людей з нижчим рівнем доходу.

Більшість зазначають, що почали заїздити на заправки рідше і заповнювати бак менше, а також задумуються про авто з меншими витратами палива.

Водночас, 56% водіїв кажуть, що користуються авто як і раніше, а 1% — почали їздити навіть більше.

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Економічна Правда За матеріалами:

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