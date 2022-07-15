Литовці почали менше користуватись авто через високі ціни на бензин — Finance.ua

Литовці почали менше користуватись авто через високі ціни на бензин
Третина литовців кажуть, що почали менше користуватися приватним авто останнім часом через високі ціни на пальне.
Про це повідомляє литовський мовник LRT за результатами замовленого опитування.
З тисячі респондентів на питання про те, чи вони стали їздити менше через високі ціни на пальне, 33% відповіли, що почали менше користуватися власним автомобілем. 46% кажуть, що не змінили свою поведінку. 20% не відповіли на запитання через те, що не є власниками авто або не визначились з відповіддю.
У групі виключно водіїв частка тих, хто почали користуватись автомобілем менше, склала 42%. Найбільш помітною тенденція виявилась серед старших людей, які живуть у невеликих містечках і селах, а також людей з нижчим рівнем доходу.
Більшість зазначають, що почали заїздити на заправки рідше і заповнювати бак менше, а також задумуються про авто з меншими витратами палива.
Водночас, 56% водіїв кажуть, що користуються авто як і раніше, а 1% — почали їздити навіть більше.
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