В Україні знайшли статки російських та білоруських компаній: що буде з грошима — Finance.ua

В Україні знайшли статки російських та білоруських компаній: що буде з грошима

Вчора 16:03 — Фондовий ринок

Національна поліція виявила в українських банках 200 мільярдів гривень, які належать російським або білоруським компаніям.

Про це повідомив в ефірі національного марафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

«За ініціативою Національної поліції запущено впровадження додаткового фінансового контролю щодо близько 7000 компаній, які мають російську або білоруську реєстрацію, або власників. Нами введені додаткові рекомендації спільно з Національним банком з метою аналізу транзакцій і контрактів, які передбачають виведення валютних коштів на територію рф», — сказав він.

«Якщо банки прислухаються до рекомендацій Національної поліції та Національного банку, ми можемо говорити, що 200 мільярдів гривень буде не допущено для виплати на територію рф з відповідною сплатою податків і використання цих коштів в інтересах ведення бойових дій в Україні», — додав Єнін.

Довідка Finance.ua:

Рада Національного банку України затвердила основні засади грошово-кредитної політики на період війни, зокрема, дозволила НБУ надавати підтримку уряду шляхом купівлі паперів на первинному ринку.

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