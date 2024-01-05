В Україні змінили склад «пакунку малюка» та підвищили його вартість — Finance.ua
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В Україні змінили склад «пакунку малюка» та підвищили його вартість

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В Україні змінили склад «пакунку малюка» та підвищили його вартість
В Україні змінили склад «пакунку малюка» та підвищили його вартість
Вартість «пакунку малюка» з 1 січня 2024 року зросла 6 816 до 7689 гривень. Це пов’язано з тим, що розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років збільшився до 2 563 гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Яка зазначили в міністерстві, кожні чотири роки склад «пакунку малюка» має переглядатися. Це відбувається з урахуванням експертної думки чиновників із залученням батьків немовлят, представників ЮНІСЕФ. За результатами обговорень та фокус-групових досліджень вміст «пакунку малюка» коригується, враховуються побажання батьків.
Тому Міністерство соціальної політики своїм наказом змінило вміст «пакунку малюка».

Як змінився вміст бебі-бокса

У ньому збільшено кількість або додано товарів, які користуються попитом, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки) та ін.

Довідка Finance.ua:

  • «Пакунок малюка» — це одноразова натуральна допомога від платників податків сім'ям, у яких народилася дитина. Мета цієї програми — підтримати родину новонародженого та допомогти їй забезпечити належний догляд за немовлям;
  • бебі-бокси були запроваджені ще у 2018 році, коли був започаткований пілотний проект, що реалізовувся між урядом України та ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) і ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів). З того часу видано близько 700 тисяч «пакунків малюка». Можливий варіант й отримання грошової компенсації замість бебі-бокса, проте частина батьків обирає саме «пакунок малюка», щоб отримати до народження дитини набір з 80 речами та засобами;
  • вартість «пакунку малюка» становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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