В Україні завершили проєкт з виплати грошової допомоги евакуйованим із зони бойових дій — Finance.ua

В Україні завершили проєкт з виплати грошової допомоги евакуйованим із зони бойових дій Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

В Україні завершили проєкт з виплати грошової допомоги евакуйованим із зони бойових дій

Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила про завершення проєкту з виплати грошової допомоги евакуйованим з населених пунктів в районах бойових дій.

Про це повідомляє «Укрпошта».

«Розрахований на пів року проєкт фактично діяв довше запланованого часу й став прикладом успішної співпраці міжнародних партнерів, центральних і місцевих органів влади та Укрпошти для допомоги евакуйованим», — сказано в повідомленні.

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Виплачувати допомогу припинили з 7 липня 2024 року.

«В межах проєкту Укрпошта організувала виплати разової грошової допомоги у розмірі 3 600 грн для понад 16 тисяч евакуйованих українців. Кеш допомога виплачувалась пасажирам евакуаційних маршрутів на станціях прибуття», — розповіли в компанії.

Всього виплачено близько 60 млн грн.

Довідка Finance.ua:

проєкт було започатковано з ініціативи Мінреінтеграції для підтримки евакуйованого цивільного населення.

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