В Україні завершили проєкт з виплати грошової допомоги евакуйованим із зони бойових дій — Finance.ua
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В Україні завершили проєкт з виплати грошової допомоги евакуйованим із зони бойових дій

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В Україні завершили проєкт з виплати грошової допомоги евакуйованим із зони бойових дій
В Україні завершили проєкт з виплати грошової допомоги евакуйованим із зони бойових дій
Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила про завершення проєкту з виплати грошової допомоги евакуйованим з населених пунктів в районах бойових дій.
Про це повідомляє «Укрпошта».
«Розрахований на пів року проєкт фактично діяв довше запланованого часу й став прикладом успішної співпраці міжнародних партнерів, центральних і місцевих органів влади та Укрпошти для допомоги евакуйованим», — сказано в повідомленні.
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Виплачувати допомогу припинили з 7 липня 2024 року.
«В межах проєкту Укрпошта організувала виплати разової грошової допомоги у розмірі 3 600 грн для понад 16 тисяч евакуйованих українців. Кеш допомога виплачувалась пасажирам евакуаційних маршрутів на станціях прибуття», — розповіли в компанії.
Всього виплачено близько 60 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • проєкт було започатковано з ініціативи Мінреінтеграції для підтримки евакуйованого цивільного населення.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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