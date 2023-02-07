В Україні запустили першу національну колекцію NFT-котів ЗСУ: кошти підуть на флот морських дронів — Finance.ua

В Україні запустили першу національну колекцію NFT-котів ЗСУ: кошти підуть на флот морських дронів Сьогодні 11:21

В Україні запустили першу національну колекцію NFT-котів ЗСУ: кошти підуть на флот морських дронів

Команда UACatsDivision спільно з UNITED24 створила першу національну NFT-колекцію із зображенням котів-героїв ЗСУ. Усі зібрані від продажу кошти будуть скеровані на купівлю бойових морських дронів. Амбітна мета проєкту — зібрати 40 мільйонів гривень.

Що це за колекція і чому вона потрібна

UACatsDivision — це перша NFT-колекція із зображенням котів ЗСУ.

Котик з ТРО, котик-морпіх, котик-медик, котик-журналіст і ще 10 000 різних котів, які боронять рідну землю від ворога. Створіть свого унікального пухнастого героя та зробіть власний внесок в перемогу України.

«Зараз в Україні формується перший у світі флот морських дронів. Це технологічна розробка, яка дасть змогу захистити акваторії українських морів та мирні міста від російських ракет. Морські дрони можуть виконувати одразу декілька бойових завдань: проводити морську розвідку, спостерігати за береговою активністю та наносити вогневі ураження по цілях. Разом українці створюють технологічну історію», — зазначив міністр цифрової трансформації України. Михайло Федоров.

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Мета проєкту полягає в тому, щоб в результаті продажу всіх створених NFT-зображень колекції зібрати 40 мільйонів гривень. Усі кошти будуть скеровані на придбання 4 бойових одиниць першого у світі флоту морських дронів, а унікальний NFТ-кіт залишається у вашій власності.

Початок розпродажу стартує 22 лютого 2023 року, а поки можна , а поки можна долучитись до спільноти UACatsDivision, аби зробити свій внесок в спільну перемогу країни.

Всю інформацію, покрокові інструкції та відповіді на питання можна знайти на сайті www.uacatsdivision.com

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