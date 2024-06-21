В Україні запустили грантову програму для бізнесу на €480 тисяч — Finance.ua

В Україні запустили грантову програму для бізнесу на €480 тисяч Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

В Україні запустили грантову програму для бізнесу на €480 тисяч

Дванадцять малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро на розвиток власного експорту та інновацій та консультаційну підтримку від експертів. Претендувати на отримання грантів можуть українські бізнеси, які створюють продукти або послуги з фокусом на експорт або інновації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Міністерство економіки України разом з ЄС та урядом Німеччини дали старт новій грантовій програмі на 480 тисяч євро», — сказано в повідомленні.

Хто може взяти участь у програмі

Взяти участь у грантовій програмі можуть малі та середні українські бізнеси, які працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також інших галузей з експортним та інноваційним потенціалом.

Пріоритет буде надаватися підприємствам, які дотримуються принципів циркулярної економіки, зеленої економіки, екологічно чистого виробництва, енергоефективності, відновлювальної енергетики.

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У проєкті не можуть брати участь бізнеси, які пов’язані з виробництвом зброї, військової амуніції, продукції подвійного призначення, продуктів нафтопереробки, алкогольних напоїв, переважно шляхом бродіння, пива та вин, а також виробництвом дистильованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів, фармацевтичної продукції, азартними іграми, сільським господарством (фермерські господарства) та IT-сектор.

Заявник має підпадати під критерії МСП згідно з чинним законодавством України (кількість працівників не повинна перевищувати 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не повинен перевищувати суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

Розмір гранту

Передбачається, що в межах проєкту 12 відібраних учасників отримають грант у розмірі до 40 000 євро кожен, а також групові та індивідуальні консультації від експертів, нетворкінг-сесії та інші активності, які допоможуть виявити та усунути процеси, що «блокують» бізнес на шляху до експорту та інноваційного розвитку.

Подати заявку для участі в грантовій програмі можна до 23:59 25 червня 2024 року на сайті проєкту

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