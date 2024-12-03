В Україні запровадили професію «демінер» — Finance.ua

В Україні запровадили професію «демінер» Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

В Україні запровадили професію «демінер»

Віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск нової цивільної професії «демінер», яка дозволяє українцям долучитися до розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

Про це заявила Юлія Свириденко під час брифінгу, присвяченого досягненням у сфері протимінної діяльності, повідомляє Суспільне.

За словами Свириденко, держава запровадила програму видачі ваучерів на суму 30 000 грн, які дозволяють пройти навчання у спеціалізованих центрах по всій країні.

«Це важливий крок, адже професія „демінер“ відкриває нові можливості для громадян, особливо для ветеранів, які хочуть працювати у цій сфері», — зазначила вона.

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Уряд також забезпечує підтримку ветеранів, які бажають освоїти цю професію та працювати у сфері гуманітарного розмінування. Навчальні програми вже показують попит серед колишніх військових, а їхня інтеграція в процес гуманітарного розмінування сприятиме відновленню країни.

З 2024 року сертифікацію операторів протимінної діяльності можна буде проходити через портал «Дія», що спростить доступ до професії та зробить процес максимально прозорим.

Свириденко наголосила, що ці ініціативи є частиною масштабної стратегії протимінної діяльності, спрямованої на повернення до використання потенційно забруднених земель і підвищення безпеки громадян.

Також вона повідомила, що Україна провела 31 тендер на розмінування через систему ProZorro, що знизило вартість очищення забруднених земель на 17%. Це дозволяє ефективніше використовувати ресурси для повернення територій у безпечне використання.

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