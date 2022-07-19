В Україні запровадили електронне декларування міжнародних посилок — Finance.ua

В Україні запровадили електронне декларування міжнародних посилок Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Українці мають самостійно задекларувати міжнародне відправлення вартістю до 150 євро та можуть декларувати посилки, що перевищують 150 євро та не перевищують 10 тисяч євро, з використанням інформаційних технологій.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроект № 4279 про внесення змін до Митного кодексу України (про оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування), яким серед іншого передбачено електронне декларування міжнародних поштових посилань фізичними особами.

Документ уже опубліковано у газеті «Голос України».

Закон залишає неоподатковуваний мінімум для міжнародних поштових відправлень у 150 євро.

З 1 липня вартість безмитних відправлень було знижено до 100 євро. Однак у квітні 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроект № 4278, яким, зокрема, передбачалося підвищення неоподатковуваного мінімуму для відправок до 150 євро.

Законом внесено зміни до статті 236 Митного кодексу та передбачено, що «громадянин (уповноважена ним особа) має право самостійно декларувати товари (що надійшли у міжнародному відправленні, вартістю до 150 євро) у порядку, встановленому для громадян, шляхом подання митної декларації за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, у тому числі з використанням інформаційних технологій».

Товари, що переміщуються (пересилаються) для одного одержувача — громадянина в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника в міжнародних експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, але не перевищує еквівалент 10 000 євро, декларуються:

експрес-перевізником шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових) міжнародних експрес-відправлень;

або громадянином (уповноваженою ним особою) у порядку, встановленому для громадян шляхом подання митної декларації за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, у тому числі з використанням інформаційних технологій.

Довідка Finance.ua:

з 11 березня «Укрпошта» запустила акцію «Посилка з дому», в рамках якої надається знижка 70% на міжнародні відправлення до таких країн: Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина чи Молдова.

з 20 квітня «Нова пошта» запустила нову послугу для українців — «Речі з дому за кордон». Валізу або коробку з особистими речами можна відправити в одну з 24 країн Європи зі знижками від 50% до 80%.



з 23 березня Meest відновив доставку до країн Євросоюзу. Одяг, гуманітарні та інші товари можна відправити рідним до Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Угорщини.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.