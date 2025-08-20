В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ — Finance.ua
укр
Технології&Авто
11
В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ
В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«єДозвіл» — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій.
Коли підприємець подає заяву на порталі «Дія», «єДозвіл» працює «за лаштунками»: перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у «Дію».
Новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дає державним експертам більше часу на ті рішення, що справді потребують їхньої уваги. Усі обчислення відбуваються без передачі даних за кордон та з повною відповідністю чинним стандартам інформаційної безпеки.
«Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль у ліцензіях — це приклад, як технології можуть працювати на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни», — підкреслив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Під час розробки команда зіткнулася з кількома викликами: документи надходять у різній якості та з рукописними записами, реальні дані не можна використовувати для тренування моделей, а ресурси для обчислень в Україні обмежені. Для вирішення цих проблем розробники застосували гібридний підхід: використання відкритих моделей, синтетичних даних та адаптивних алгоритмів, розроблених спеціально для потреб державного сектору.
«Одна з наших ключових цілей із Gemma — дати змогу розробникам, дослідникам та державним органам, як-от Міністерству економіки України, створювати справді передові рішення на базі відкритого коду. Система „єДозвіл“ — яскравий приклад того, як високопродуктивні моделі Gemma допомагають творцям у всьому світі вирішувати реальні проблеми для реальних людей», — зазначив директор з управління продуктами Google DeepMind Тріс Варкентін.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
