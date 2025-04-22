В Україні залишилося менше 5 тисяч відділень банків — Finance.ua

В Україні залишилося менше 5 тисяч відділень банків Сьогодні 19:35

В Україні залишилося менше 5 тисяч відділень банків

Українські банки скорочують відділення, переводять обслуговування в онлайн-формат. За останні 15 років відділень стало вчетверо менше.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні налічувалося 4966 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 45.

Крім того, 842 відділення банків перебувають у статусі «тимчасово зупинених».

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку — 1152. Крім того, роботу 62 відділень банку тимчасово зупинено.

Державний ПриватБанк перебуває на другому місці — 1 105 відділень. Ще 65 тимчасово призупинено.

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Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (325), приватний ПУМБ (223) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218).

У яких банків найбільше відділень

Банки останніми роками скорочують кількість своїх відділень. Порівняно з максимумом 2009 року їхня кількість впала більш ніж у чотири рази.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні діє 60 банків.

У грудні минулого «Комінвестбанк» було визнано неплатоспроможним, проте на 1 січня НБУ ще враховував у статистиці 29 відділень цього банку. У лютому НБУ почав ліквідацію банку, і ці відділення вже не враховуються. Таким чином, основне скорочення на початку року припало на цей банк.

Крім того, на початку 2025 року банк «Портал» здав ліцензію. У нього не було відділень.

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