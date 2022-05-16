В Україні загострився дефіцит пального — Мінагрополітики — Finance.ua

В Україні загострився дефіцит пального — Мінагрополітики

Вчора 15:49 — Енергетика

В Україні загострився дефіцит пального — Мінагрополітики

В Україні загострився дефіцит необхідного аграріям дизельного пального.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі каналу Україна 24.

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«Наприкінці квітня — на початку травня ситуація з дизпаливом в Україні погіршилася... Зараз вона гостріша, ніж кілька тижнів тому», — сказав Сольський.

За його словами, ринок був не готовий до того, щоб везти дизель із Польщі чи Румунії в такому обсязі після припинення постачання з росії та білорусі.

Сольський зазначив, що в країні «немає потрібної кількості цистерн, немає потужностей з перевалки та інших речей», що, за його словами, призводить до дефіциту пального.

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