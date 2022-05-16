В Україні загострився дефіцит пального — Мінагрополітики — Finance.ua

В Україні загострився дефіцит пального — Мінагрополітики
В Україні загострився дефіцит пального — Мінагрополітики
В Україні загострився дефіцит необхідного аграріям дизельного пального.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі каналу Україна 24.
«Наприкінці квітня — на початку травня ситуація з дизпаливом в Україні погіршилася... Зараз вона гостріша, ніж кілька тижнів тому», — сказав Сольський.
За його словами, ринок був не готовий до того, щоб везти дизель із Польщі чи Румунії в такому обсязі після припинення постачання з росії та білорусі.
Сольський зазначив, що в країні «немає потрібної кількості цистерн, немає потужностей з перевалки та інших речей», що, за його словами, призводить до дефіциту пального.
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