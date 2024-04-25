Попри зниження споживання на 10%, Україна все ще відчуває дефіцит електроенергії — Finance.ua

Попри зниження споживання на 10%, Україна все ще відчуває дефіцит електроенергії Сьогодні 11:36 — Енергетика

Попри зниження споживання на 10%, Україна все ще відчуває дефіцит електроенергії

Споживання електроенергії на 10% нижче, ніж вчора в ранкові часи, але дефіцит електроенергії в енергосистемі зберігається більшу частину доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений четвертий день поспіль залучати аварійну допомогу більшу частину доби з енергосистем європейських країн. Проте, її загальний обсяг дещо менший, ніж вчора, завдяки збільшенню виробництва на сонячних електростанціях.

«Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення», — йдеться у повідомленні.

Також, протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 205 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Економічна Правда За матеріалами:

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