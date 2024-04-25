Попри зниження споживання на 10%, Україна все ще відчуває дефіцит електроенергії — Finance.ua
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Попри зниження споживання на 10%, Україна все ще відчуває дефіцит електроенергії

Енергетика
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Попри зниження споживання на 10%, Україна все ще відчуває дефіцит електроенергії
Попри зниження споживання на 10%, Україна все ще відчуває дефіцит електроенергії
Споживання електроенергії на 10% нижче, ніж вчора в ранкові часи, але дефіцит електроенергії в енергосистемі зберігається більшу частину доби.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений четвертий день поспіль залучати аварійну допомогу більшу частину доби з енергосистем європейських країн. Проте, її загальний обсяг дещо менший, ніж вчора, завдяки збільшенню виробництва на сонячних електростанціях.

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«Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення», — йдеться у повідомленні.
Також, протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 205 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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