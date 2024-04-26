Ціни на нафту збільшилися на тлі оптимістичних прогнозів зростання економіки США — Finance.ua

Ціни на нафту збільшилися на тлі оптимістичних прогнозів зростання економіки США Сьогодні 22:14 — Енергетика

Ціни на нафту збільшилися на тлі оптимістичних прогнозів зростання економіки США

Ціни на нафту зросли після того, як міністр фінансів США висловив оптимізм щодо економічного зростання, а також через занепокоєння через конфлікти на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 31 цент, або на 0,4%, до 89,32 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 23 центи, або на 0,3%, до 83,80 долара за барель. За тиждень нафта марки Brent зросла на 2,3%, а WTI — на 0,8%.

Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила агентству Reuters, що зростання ВВП США в першому кварталі може бути переглянуте в бік збільшення, а інфляція знизиться після того, як низка «специфічних» факторів призвела до найслабшого зростання економіки за майже два роки.

За її словами, економічне зростання США, ймовірно, було сильнішим, ніж передбачалося слабшими квартальними даними.

Дані показали, що економічне зростання сповільнилося в першому кварталі, і до коментарів Йеллен на ціни на нафту тиснули побоювання щодо прискорення інфляції, оскільки інвестори вважали, що Федеральна резервна система не знизить відсоткові ставки до вересня.

Водночас занепокоєння щодо пропозиції через геополітичну напруженість на Близькому Сході також сприяло зростанню цін на початку сесії.

Економічна Правда За матеріалами:

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