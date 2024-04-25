Енергетики заживили всіх абонентів у Києві, Одесі та Хмельницькому — Finance.ua

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Енергетики заживили всіх абонентів у Києві, Одесі та Хмельницькому

Енергетика
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Енергетики заживили всіх абонентів у Києві, Одесі та Хмельницькому
Енергетики заживили всіх абонентів у Києві, Одесі та Хмельницькому
Енергетики заживили усіх абонентів у Києві, Одесі та Хмельницькому, які знеструмлювалися через негоду, ракетний обстріл та технологічне порушення.
Зокрема, сьогодні вранці у Києві через падіння дерева під час негоди вимикалися 34,3 тисячі абонентів (50 закладів, 349 багатоповерхових та 189 приватних будинків). Впродовж кількох годин усіх заживили.
В Одесі енергетики заживили 32,6 тисячі абонентів, які були знеструмлені внаслідок обстрілу.
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У Хмельницькій області на одній з високовольтних підстанцій сталося технологічне порушення — через це короткостроково знеструмлювалося 17,3 тисячі абонентів. Усіх заживлено. Також зі світлом усі мешканці регіону, які знеструмлювалися через негоду.
У Харкові продовжують діяти мережеві обмеження — без світла залишаються близько 200 тисяч абонентів.
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Потреби споживачів покриваються власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою із сусідніх країн.
З 17-ї до 22-ї години у всіх регіонах, крім Херсонщини, запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості. Також продовжують діяти обмеження промислових споживачів у м. Кривий Ріг.
За матеріалами:
Finance.ua
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