Фонд підтримки енергетики України акумулював близько €410 мільйонів — Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд підтримки енергетики України акумулював близько €410 мільйонів — Шмигаль

Енергетика
23
Прем'єр зазначив, що Британія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору.
Своєю чергою Литва передасть обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямує 400 генераторів.
Водночас прем'єр підкреслив, що децентралізована генерація — дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей.
«80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності», — запевнив Шмигаль.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.