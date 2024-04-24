Фонд підтримки енергетики України акумулював близько €410 мільйонів — Шмигаль Сьогодні 10:33 — Енергетика

Прем'єр зазначив, що Британія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору.

Своєю чергою Литва передасть обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямує 400 генераторів.

Водночас прем'єр підкреслив, що децентралізована генерація — дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей.

«80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності», — запевнив Шмигаль.

Укрінформ За матеріалами:

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