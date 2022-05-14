Антимонопольники перевірять, чи не було змови на ринку пального — Finance.ua

Комітет зазначив, що протягом двох тижнів моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, а також отримує інформацію від споживачів та органів влади.
«При цьому дані, які надходять, є суперечливими. З одного боку, начебто пальне наявне на ринку у достатніх обсягах, а з іншого — ми спостерігаємо, що окремі оператори не здійснюють реалізацію продукції через роздрібну мережу АЗС, а там, де продажі відбуваються — черги можуть досягати «декількох кілометрів», — пишуть у відомстві.
Як наслідок, АМКУ перевірить, чи дотримуються мережі АЗС законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на АЗС, включно з обмеженням пропозиції протягом квітня — травня 2022 року, «чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку».
В рамках дослідження АМКУ зустрівся з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні.