Антимонопольники перевірять, чи не було змови на ринку пального — Finance.ua

Антимонопольники перевірять, чи не було змови на ринку пального

Вчора 11:14 — Казна та Політика

Антимонопольний комітет розпочав дослідження критичної ситуації на ринку пального — перевірить, чи є об’єктивні причини для обмеження продажів на АЗС, чи на ринку мала місце змова.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ

Комітет зазначив, що протягом двох тижнів моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, а також отримує інформацію від споживачів та органів влади.

«При цьому дані, які надходять, є суперечливими. З одного боку, начебто пальне наявне на ринку у достатніх обсягах, а з іншого — ми спостерігаємо, що окремі оператори не здійснюють реалізацію продукції через роздрібну мережу АЗС, а там, де продажі відбуваються — черги можуть досягати «декількох кілометрів», — пишуть у відомстві.

Як наслідок, АМКУ перевірить, чи дотримуються мережі АЗС законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на АЗС, включно з обмеженням пропозиції протягом квітня — травня 2022 року, «чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку».

В рамках дослідження АМКУ зустрівся з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні.

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