В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки й буржуйки – Rozetka — Finance.ua

В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки й буржуйки – Rozetka 20.10.2022, 20:02 — Особисті фінанси

За останні два тижні в Україні спостерігається різке збільшення попиту на товари, необхідні на випадок енергетичної кризи: українці шукають способи підготуватися на випадок відключення електро-, водо-, тепло- чи газопостачання.

Про це повідомили в ритейлері Rozetka.

Майже в чотири рази частіше почали купувати павербанки на сайті онлайн-ритейлеру Rozetka, а свічки та газові пальники — у три рази. Крім того, спостерігається підвищення попиту на електрогенератори та ліхтарі (у 2,5 раза), а також зарядні пристрої та газові балони (у 2 рази), Сонячні панелі — у 1,6 рази.

«Українці вже готуються до холодної зими з потенційними відключеннями опалення та електрики. Про це свідчить збільшення попиту на буржуйки на 76% у порівнянні з попередніми місяцями», — заявив директор з маркетингу Rozetka Євген Образок.

Серед інших товарів, на які зріс попит:

батарейки — на 44%,

термоси та термокухолі — на 41%,

радіоприймачі — на 35%,

пледи — на 12%.

Ціни

У Rozetka додали, що середня вартість найпопулярніших моделей павербанків: 500 — 2000 грн.

А ось генератори для більш тривалого забезпечення електроенергією можна придбати як за 10 тис. грн, так і за 25 тис. грн. У світлу пору доби зарядити гаджети можна за допомогою сонячних зарядних пристроїв.

Також підтримувати роботу гаджетів певний час можна завдяки сонячним панелям, які коштують від 1000 до 13 000 грн.

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