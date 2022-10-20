В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки й буржуйки – Rozetka — Finance.ua
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В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки й буржуйки – Rozetka

Особисті фінанси
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За останні два тижні в Україні спостерігається різке збільшення попиту на товари, необхідні на випадок енергетичної кризи: українці шукають способи підготуватися на випадок відключення електро-, водо-, тепло- чи газопостачання.
Про це повідомили в ритейлері Rozetka.
Майже в чотири рази частіше почали купувати павербанки на сайті онлайн-ритейлеру Rozetka, а свічки та газові пальники — у три рази. Крім того, спостерігається підвищення попиту на електрогенератори та ліхтарі (у 2,5 раза), а також зарядні пристрої та газові балони (у 2 рази), Сонячні панелі — у 1,6 рази.
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«Українці вже готуються до холодної зими з потенційними відключеннями опалення та електрики. Про це свідчить збільшення попиту на буржуйки на 76% у порівнянні з попередніми місяцями», — заявив директор з маркетингу Rozetka Євген Образок.
Серед інших товарів, на які зріс попит:
  • батарейки — на 44%,
  • термоси та термокухолі — на 41%,
  • радіоприймачі — на 35%,
  • пледи — на 12%.

Ціни

У Rozetka додали, що середня вартість найпопулярніших моделей павербанків: 500 — 2000 грн.
А ось генератори для більш тривалого забезпечення електроенергією можна придбати як за 10 тис. грн, так і за 25 тис. грн. У світлу пору доби зарядити гаджети можна за допомогою сонячних зарядних пристроїв.
Також підтримувати роботу гаджетів певний час можна завдяки сонячним панелям, які коштують від 1000 до 13 000 грн.

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

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