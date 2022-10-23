Буржуйки, ковдри та павербанки: як українці готуються до зими — Finance.ua

Буржуйки, ковдри та павербанки: як українці готуються до зими Вчора 23:48 — Особисті фінанси

Буржуйки, ковдри та павербанки: як українці готуються до зими

Останні два місяці росіяни активно обстрілюють об’єкти енергетичної інфраструктури. Як наслідок, українці ретельніше готуються до зими: у вересні цікавляться обігрівачами, а в жовтні в 6 разів частіше шукають павербанки.

Про це свідчить аналітика OLX.

Обігрів та утеплення

У випадку відсутності або перебоїв з опаленням класичними обігрівачами стануть конвектори, радіатори, тепловентилятори, масляні та УФО обігрівачі. Їх найбільше шукали впродовж другого тижня вересня — 87,4 тисяч разів.

Якщо ж зникне електроенергія, у нагоді стане біокамін на спирті, газова колонка, буржуйка чи твердопаливний котел. Такі товари також найбільше цікавили користувачів у вересні — майже 243 тисячі пошуків, з яких 89% склали буржуйки.

Відповідно до попиту побільшало й пропозицій. Середня ціна товарів для обігріву теж зросла. Так, у порівнянні з серпнем, біокаміни здорожчали на 2 000 грн, масляні обігрівачі та котли — на 1 200 грн.

Зігрітися взимку можна не тільки за допомогою обігрівачів. Зручний теплий домашній одяг, ковдри та пледи, термобілизна, теплі шкарпетки та светри стануть додатковим утепленням. Такий комплект теплих речей на одного дорослого у жовтні обійдеться в середньому в 4 000 грн, а зібрати його можна з 18 тисяч пропозицій в онлайні. При цьому, сам попит за неповний жовтень зріс подекуди майже до 20 разів у порівнянні з серпнем:

теплі шкарпетки — 15 694 пошуки, в 20 разів більше;

теплий светр — 13 007 пошуків, у 8 разів більше;

термобілизна — 53 146 пошуків, у 3 рази більше;

домашній теплий одяг — 23 494 пошуки, на 126% більше;

тепла ковдра — 123 896 пошуків, на 104% більше;

плед — 27 872 пошуки, на 9% більше.

Окрім цього, ще в серпні українці стали частіше шукати спальні мішки, каремати та намети — майже 158 тисяч пошуків. В середньому подібний набір у жовтні обійдеться в 7 тисяч гривень (на 11% дорожче, ніж у серпні). При виборі варто обов’язково звертати увагу на температурний режим: наприклад, Tcomf для спальників та R-value для карематів.

Автономне живлення

Короткочасні локальні відключення призвели до збільшення попиту майже на всі резервні системи живлення. За даними OLX, порівнюючи періоди 1-9 жовтня та 10-16 жовтня, українці:

в 6 разів частіше шукали павербанки та зарядні станції;

частіше шукали павербанки та зарядні станції; у 4 рази більше цікавилися генераторами.

При цьому, зросла не лише кількість пошуків, але й загалом пропозиція на ринку — найбільше розширився асортимент зарядних станцій.

Для живлення побутової техніки в приватному помешканні можуть стати у нагоді генератори щонайменше на 5 кВт. Бензинові прилади в жовтні обійдуться українцям орієнтовно в 19,5 тис. грн, а от дизельні будуть дорожчими майже в 4 рази (70,8 тис. грн).

Портативна зарядна станція, наприклад, на 210 Вт*год із середньою вартістю 15 500 грн зможе тричі підзарядити ноутбук, понад 10 разів — телефон, а також підтримати роботу холодильника до 3 годин. Для телефонів та ноутбуків не зайвим буде павербанк від 20 000 mAh, його середня ціна на OLX у жовтні складає 1 300 грн.

Альтернативне освітлення

Якщо в будинку зникне електроенергія, у нагоді стане не лише ліхтарик із запасними батарейками. Альтернативою можуть бути будь-які гірлянди чи нічники на батарейках, свічки та туристичні (кемпінгові) ліхтарі. Ціни з серпня по жовтень не змінилися, а от кількість оголошень з продажу гірлянд та свічок збільшилася на 12% та 28% відповідно.

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