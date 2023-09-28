В Україні з’явиться новий «європейський» податок — Finance.ua

В Україні з’явиться новий «європейський» податок Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

В Україні з’явиться новий «європейський» податок

В Україні запровадять екологічний податок — на захоронення та розміщення відходів на полігонах. Податок запроваджують на європейський зразок. Він покликаний стимулювати переробку сміття, щоби залишати на звалищах тільки ті відходи, які не піддаються переробці.

Впровадження податку передбачено законом «Про управління відходами», який набрав чинності з 9 липня 2023 року. Наразі ведеться робота щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Ціль змін — стимулювати зменшення прямого поховання несортованих відходів або необроблених біовідходів. Водночас планується заохочувати сортування сміття та рециклінг (переробку відходів у матеріал, який можна використати повторно).

«Поховання на полігонах досі залишається найпростішим і найдешевшим способом позбутися відходів у нашій країні. У той час як у європейській ієрархії це остання і найбільш небажана опція», — пояснили в міністерстві.

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Крім того, недосконале українське законодавство дає можливість бізнесу декларувати практично всі відходи як такі, що не становлять небезпеки і уникати високої плати за поховання, у тому числі змішаних побутових відходів.

Податки за поховання відходів на полігонах запроваджено у 23 країнах-членах ЄС, а також у Швейцарії та Великій Британії. Ставки сильно різняться у різних країнах — на поховання побутових відходів від 5 євро/т до 100 євро/т. Якими точно будуть ставки українського варіанта «податку на сміття», поки що не відомо.

«У запропонованих змінах закладено цільові ставки податків, проте вони не будуть впроваджуватися відразу. Зростання до цільового рівня буде поступовим протягом 7 років після завершення або припинення військового стану в Україні. Перші три-чотири роки ставки зростатимуть несуттєво», — пояснили у відомстві.

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Обозреватель За матеріалами:

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