В Україні з’явиться нова житлова політика — Finance.ua
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В Україні з’явиться нова житлова політика

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В Україні з’явиться нова житлова політика
В Україні з’явиться нова житлова політика
В Україні створять нові підходи до забезпечення житлом українців, що грунтуються на міжнародних стандартах прав людини.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Мінвідновлення та Рада Європи спільно працюють над новою житловою політикою України. Нині спільно з проєктом Ради Європи обговорюється проєкт нового Закону «Про основні засади житлової політики».
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У фокусі засідання — створення нових підходів до забезпечення житлом українців, заснованих на міжнародних стандартах прав людини та з урахуванням найкращих практик і досвіду держав Європи.
«Зміни у цій сфері назріли, адже, для розуміння, чинний Житловий кодекс розроблений в далекому 1983 році і, очевидно, не враховує сучасних реалій. Спільно з Радою Європи ми зможемо створити абсолютно нові підходи, які будуть максимально синхронізовані з європейською практикою. Для нас це важливо, адже Міністерство продовжує працювати над підготовкою України до повноцінного вступу в Європейський Союз», — зазначила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.
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Міністерство відновлення та проєкт «Сприяння розробці житлових рішень для осіб, постраждалих від війни в Україні», також працюють над:
  • удосконаленням системи управління житловим фондом;
  • розробкою механізмів залучення коштів Банку розвитку Ради Європи для будівництва житла в Україні.
Також уже запущено програму грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла єВідновлення. Завдяки ній українці отримали змогу підготувати своє житло до холодів.
Найближчими тижнями планується запуск програми компенсації за знищене житло. Вона дозволить українцям придбати собі нову квартиру чи будинок, або ж побудувати новий будинок.

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За матеріалами:
Finance.ua
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