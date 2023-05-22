В Україні вже оцифровано 3,5 млн електронних трудових книжок — Finance.ua
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В Україні вже оцифровано 3,5 млн електронних трудових книжок

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В Україні вже оцифровано 3,5 млн електронних трудових книжок
В Україні вже оцифровано 3,5 млн електронних трудових книжок
Станом на 18 травня 2023 року українці встигли оцифрувати вже 3,5 млн трудових книжок.
Як повідомляє Пенсійний фонд України, у системі зафіксовано 3 524 тис. сканкопій трудових книжок. Їх було подано протягом двох років після набрання чинності законом № 1217-IX від 5 лютого 2021 року, який і легалізував новий порядок обліку трудової діяльності.
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2 млн електронних трудових подали роботодавці, 1,47 млн — самі застраховані особи.
У сервісі «Електронна трудова книжка», який запрацював на порталі Пенсійного фонду з 2019 року, налічується майже 4,2 млн сканованих паперових книжок.
Нагадаємо, на початок 2023 року в Україні було 10,8 млн платників ЄСВ (єдиного соціального внеску), тобто осіб, що працювали офіційно.

Довідка Finance.ua:

  • зазначимо, з 10 червня 2021 року в Україні почав діяти Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Відтепер кожен роботодавець зобов’язаний надавати відомості про трудову діяльність своїх найманих працівників в електронному форматі;
  • оцифрувати документ, якщо йдеться про трудовий стаж до 2004 року, українці можуть самотужки — для цього у Пенсійному фонді України підготували докладну інструкцію. Дані про трудовий стаж застрахованох особи після 2004 року є у відповідному реєстрі.
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