У разі помилки в трудовій книжці потрібно звернутися до роботодавця — Finance.ua

У разі помилки в трудовій книжці потрібно звернутися до роботодавця Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Трудова книжка — це основний документ, що підтверджує стаж роботи людини до 1 січня 2004 року, тому важливо, щоб записи в ній були зроблені правильно.

Як нагадують у Пенсійному фонді, зазначені в трудовій книжці прізвище, ім’я та по батькові мають відповідати тим, що в паспорті.

У разі наявності розбіжностей, до трудової книжки потрібно внести зміни. Для цього потрібно звернутись до роботодавця за останнім місцем роботи з документом з правильними даними (паспортом, свідоцтвом про народження тощо).

Відповідно до законодавства, вносити зміни мають право:

— відділ кадрів;

— інший підрозділ установи, який здійснює оформлення працівників;

— особа, яка відповідно до посадової інструкції відповідає за ведення трудових книжок працівників.

Уповноважений однією рискою закреслює дані, внесені з помилкою, і записують правильні. Після цього на внутрішньому боці обкладинки трудової книжки зазначають документи, що є підставою для внесення зміни.

Зміни завіряються підписом керівника підприємства або уповноваженого органу і печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

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