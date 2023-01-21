У разі помилки в трудовій книжці потрібно звернутися до роботодавця — Finance.ua

У разі помилки в трудовій книжці потрібно звернутися до роботодавця
Трудова книжка — це основний документ, що підтверджує стаж роботи людини до 1 січня 2004 року, тому важливо, щоб записи в ній були зроблені правильно.
Як нагадують у Пенсійному фонді, зазначені в трудовій книжці прізвище, ім’я та по батькові мають відповідати тим, що в паспорті.
У разі наявності розбіжностей, до трудової книжки потрібно внести зміни. Для цього потрібно звернутись до роботодавця за останнім місцем роботи з документом з правильними даними (паспортом, свідоцтвом про народження тощо).
Відповідно до законодавства, вносити зміни мають право:
— відділ кадрів;
— інший підрозділ установи, який здійснює оформлення працівників;
— особа, яка відповідно до посадової інструкції відповідає за ведення трудових книжок працівників.
Уповноважений однією рискою закреслює дані, внесені з помилкою, і записують правильні. Після цього на внутрішньому боці обкладинки трудової книжки зазначають документи, що є підставою для внесення зміни.
Зміни завіряються підписом керівника підприємства або уповноваженого органу і печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.
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