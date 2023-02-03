В Україні виявили схеми розкрадання на харчуванні військових на понад 100 млн грн — Finance.ua
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В Україні виявили схеми розкрадання на харчуванні військових на понад 100 млн грн

Кримінал
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В Україні виявили схеми розкрадання на харчуванні військових на понад 100 млн грн
В Україні виявили схеми розкрадання на харчуванні військових на понад 100 млн грн, Фото: СБУ
Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових на понад 100 млн грн.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
«Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн», — сказано в повідомленні.
За матеріалами слідства, посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових.
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Бюджетні гроші було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання для надання відповідних послуг.
Замість постачання до ЗСУ визначених обсягів продовольчої продукції учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм.
Двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності.
Крім цього, на Київщині співробітники СБУ викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування особового складу.
До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування «відкату».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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