В Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету тиражем 10 млн штук — Finance.ua

В Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету тиражем 10 млн штук Сьогодні 16:28

В Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету тиражем 10 млн штук, Фото: НБУ

Національний банк України 25 червня 2024 року ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень «Медичні сили Збройних Сил України».

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дизайн монети

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу розміщені написи: «професіоналізм та милосердя» і «Медичні сили Збройних сил України». У центрі композиції рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил ЗСУ, в основі якої — «британський» геральдичний щит. Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, — символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу.

Фото: НБУ

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Медичні сили Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Обіг та реалізація монети

Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Медичні сили Збройних Сил України» буде сформована в спеціально оформлені ролики.

До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет «Медичні сили Збройних Сил України». На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Командування Медичних сил ЗСУ та елементи піксельного камуфляжу. Тираж роликів — 20 тисяч штук.

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