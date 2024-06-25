В Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету тиражем 10 млн штук — Finance.ua
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В Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету тиражем 10 млн штук

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В Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету тиражем 10 млн штук
В Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету тиражем 10 млн штук, Фото: НБУ
Національний банк України 25 червня 2024 року ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень «Медичні сили Збройних Сил України».
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дизайн монети

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.
На реверсі монети по колу розміщені написи: «професіоналізм та милосердя» і «Медичні сили Збройних сил України». У центрі композиції рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил ЗСУ, в основі якої — «британський» геральдичний щит. Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, — символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Медичні сили Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Обіг та реалізація монети

Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.
Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.
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Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Медичні сили Збройних Сил України» буде сформована в спеціально оформлені ролики.
До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет «Медичні сили Збройних Сил України». На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Командування Медичних сил ЗСУ та елементи піксельного камуфляжу. Тираж роликів — 20 тисяч штук.
За матеріалами:
Finance.ua
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