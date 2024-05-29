Нацбанк презентував нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень (фото) — Finance.ua

Нацбанк презентував нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень (фото) Сьогодні 17:46 — Особисті фінанси

Нацбанк презентував нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень (фото), Фото: НБУ

Національний банк 29 травня 2024 року презентував нову обігову пам’ятну монету «Державна спеціальна служба транспорту».

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Ця монета присвячена Державній спеціальній службі транспорту — військовому формуванню у складі системи Міністерства оборони України.

«Ми присвячуємо військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту нову обігову пам’ятну монету. Щодня вона перебуватиме в обігу і потраплятиме до рук мільйонів українців. Вважаємо за честь саме так, у обіговій пам’ятній монеті, висловити подяку та повагу до українських військовослужбовців, які стоять на сторожі національної безпеки та захищають українську транспорту інфраструктуру», — наголосив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Дизайн монети

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу розміщені написи «Державна спеціальна служба транспорту» та гасло її військовослужбовців: «Незламні духом відновлять Україну!». У центрі композиції рельєфно зображено емблему служби та схематичний міст, що символізує транспортну інфраструктуру України.

Фото: НБУ

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Державна спеціальна служба транспорту» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Обіг та реалізація монети

Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Фото: НБУ

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Державна спеціальна служба транспорту» буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет «Державна спеціальна служба транспорту». На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Державної спеціальної служби транспорту та схематичне зображення мосту, який символізує транспортну інфраструктуру України. Тираж роликів — 20 тисяч штук.

У інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку реалізація таких роликів обігових пам’ятних монет у сувенірному пакованні розпочнеться з 30 травня 2024 року.

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