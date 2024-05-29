Нацбанк презентував нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень (фото) — Finance.ua

Нацбанк презентував нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень (фото)
Національний банк 29 травня 2024 року презентував нову обігову пам’ятну монету «Державна спеціальна служба транспорту».
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Ця монета присвячена Державній спеціальній службі транспорту — військовому формуванню у складі системи Міністерства оборони України.
«Ми присвячуємо військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту нову обігову пам’ятну монету. Щодня вона перебуватиме в обігу і потраплятиме до рук мільйонів українців. Вважаємо за честь саме так, у обіговій пам’ятній монеті, висловити подяку та повагу до українських військовослужбовців, які стоять на сторожі національної безпеки та захищають українську транспорту інфраструктуру», — наголосив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.
Дизайн монети
Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.
На реверсі монети по колу розміщені написи «Державна спеціальна служба транспорту» та гасло її військовослужбовців: «Незламні духом відновлять Україну!». У центрі композиції рельєфно зображено емблему служби та схематичний міст, що символізує транспортну інфраструктуру України.
Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Державна спеціальна служба транспорту» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.
Обіг та реалізація монети
Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.
Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.
Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Державна спеціальна служба транспорту» буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет «Державна спеціальна служба транспорту». На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Державної спеціальної служби транспорту та схематичне зображення мосту, який символізує транспортну інфраструктуру України. Тираж роликів — 20 тисяч штук.
У інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку реалізація таких роликів обігових пам’ятних монет у сувенірному пакованні розпочнеться з 30 травня 2024 року.
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