В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години — Finance.ua

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В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години

Казна та Політика
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В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години
В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години
У Верховній Раді нардепи зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів за порушення українцями комендантської години.
Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.
Згідно з інформацією пресслужби ВР, документ № 10 195 був напрацьований спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.
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Мета документу

Метою законопроєкту є - встановлення адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години та порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Розміри штрафів

Документ пропонує запровадити штрафи:
  • для громадян у розмірі від 8500 до 17 тисяч гривень;
  • для бізнесу — від 51 тис. до 102 тис. гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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