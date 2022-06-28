В Україні врожай зернових у 2022 році складе близько 50 мільйонів тонн – експерт — Finance.ua

В Україні врожай зернових у 2022 році складе близько 50 мільйонів тонн – експерт Вчора 06:44 — Аграрний ринок

В Україні врожай зернових у 2022 році складе близько 50 мільйонів тонн – експерт

У 2022 році врожай зернових в Україні становитиме близько 50 мільйонів тонн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

«За прогнозами, цього року врожай зернових в Україні складатиме близько 50 мільйонів тонн. І хоча минулого року ця цифра була вища і складала 86 мільйонів тонн, для внутрішніх потреб країни цього буде достатньо», — йдеться в повідомленні.

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Він зауважив, що на сьогодні досі гостро стоїть питання зберігання врожаю, фінансових можливостей аграріїв на наступну посівну, а також пошуку нових логістичних маршрутів для експорту зерна.

«Нам дуже потрібна допомога міжнародних партнерів у вдосконаленні логістики. І ми сподіваємося, що вона не забариться», — додав Гайду.

Як повідомлялось, для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла внаслідок блокування росією портів, Україна щомісячно на 50% нарощує обсяги експорту зерна через західні кордони.

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Укрінформ За матеріалами:

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