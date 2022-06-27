Британія виділить до £10 мільйонів на ремонт української залізниці для вивезення зерна — Finance.ua

Британія виділить до £10 мільйонів на ремонт української залізниці для вивезення зерна Вчора 10:11 — Аграрний ринок

Уряд Великобританії виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на ремонт української залізниці, щоб полегшити вивіз зерна з країни на тлі російської агресії проти держави.

Про це йдеться у повідомленні уряду.

«Крім блокування вивезення зерна з України через Чорне море — маршрут, яким історично експортувалося 96% українського зерна, російські атаки порушують його експорт залізницею. Щоб протидіяти цьому, Великобританія виділить до 10 мільйонів фунтів стерлінгів на матеріали та обладнання для ремонту залізничної інфраструктури України та допомогу у вивезенні зерна із країни залізницею», — наголошується в пресрелізі.

Наголошується, що уряд Великобританії тісно координує з владою України питання, як максимально збільшити пропускну спроможність залізниці та забезпечити перевезення зерна.

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У британському уряді зазначили, що росія не тільки перешкоджає Україні експортувати її зерно, а й з’являється все більше доказів того, що росія краде українське зерно і переправляє його контрабандою через кордон з метою продажу для збільшення військової скарбниці путіна.

«Великобританія виділить 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на розробку процесу тестування, щоб визначити, чи зерно, яке продається росією на світовому ринку, незаконно вивезено з України. Це допомогло б світовим урядам вирішити проблему вкраденого зерна, стримуючи російську активність у цьому напрямку та гарантуючи, що Україна отримає необхідний дохід від зерна, що вирощується. Прем’єр-міністр (Борис Джонсон. — Ред.) попросить інші країни G7 приєднатися до цих зусиль», — йдеться у пресрелізі.

Укрінформ За матеріалами:

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