Україна щомісяця на 50% збільшує експорт зерна — Finance.ua

Україна щомісяця на 50% збільшує експорт зерна
Глава Міністерства інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що щомісячно уряд на 50% збільшує обсяги експорту українського зерна.
В умовах блокади українських портів Кабмін щодня працює над можливістю вивозити зерно через західні кордони України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
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«Ми робимо все можливе, і динаміка зараз є дуже позитивною. Щомісяця ми ростемо в обсягах експорту зерна через західні кордони майже на 50%. Якби не було того факту, що врожай попереднього року необхідно терміново експортувати, то ми могли б через кілька місяців вийти на нормальний середньомісячний обсяг, який ми мали раніше за допомогою портів», — заявив Кубраков.
За даними ООН, через розв’язану росією війну в Україні застрягли 25 млн тонн зерна, що створює загрозу голоду в Африці, Азії та деяких країнах Європи.
У свою чергу Президент Володимир Зеленський зазначив, що як мінімум 500 тисяч тонн, що знаходилися на захоплених рф територіях, були нею вкрадені.
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