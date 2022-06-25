«Рекордний урожай» рф — це вкрадене українське зерно: до 500 тисяч тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів 25.06.2022, 12:00 — Казна та Політика

Світ має знати, що «рекордний урожай» росії, про який вона заявляє, — це вкрадене в Україні зерно.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter

Він зазначив, що москва хизується «рекордним урожаєм зерна в історії» на тлі продовольчої кризи в Африці та Азії.

Для нас голод — це шанс, — відверто кажуть російські пропагандисти. Світ має знати: «рекордний урожай» — це вкрадене в українських селян зерно. Справжній портрет рф — вбивці, злодії, кати. — Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України

Крадіжка зерна з України:

30 травня 2022 року керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які супроводжуватимуть зернові вантажі.

На 7 червня росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Більшість цього вантажу було доставлено вантажівками до портів в окупованому Криму, а потім перевезено суднами, у тому числі такими, що перебувають під західними санкціями.

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Держдепартамент США називав російські судна «Матрос Кошка», «Матрос Позинич» та «Михаил Ненашев» як підозрювані у перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим та Росію, та різними портами у Східному Середземномор’ї.

При цьому сайти морського відстеження та експерти відзначали, що рф приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати порт відправлення. Іноді вони швартувалися у Туреччині або Сирії.

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УНІАН За матеріалами:

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