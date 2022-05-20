В Україні відкриють офіс компанії Meta, - Федоров — Finance.ua

В Україні відкриють офіс компанії Meta, - Федоров

Вчора 08:13 — Фондовий ринок

В Україні відкриють офіс компанії Meta, - Федоров

Український контент про війну у Facebook та Instagram блокуватимуть менше, а офіс компанії Meta, якій належать ці соціальні мережі, може відкритись в Україні вже найближчим часом.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров за підсумками зустрічі з президентом Meta із глобальних питань Ніком Клеггом.

«Щойно зустрічалися з корпорацією Meta, говорили про ситуацію із блокуванням українських медіа, українських блогерів, батальйону «Азов», — сказав Федоров.

Він заявив, що вже досягли певних домовленостей і багато рішень будуть прийняті найближчим часом.

Під час зустрічі йшлося також про стратегічні плани співпраці — відкриття офісу в Україні.

«Ми вже сформували стратегічні плани для співпраці — відкриття офісу в Україні, боротьбу на інформаційному фронті, підтримку платформи United24 та інше», — заявив Федоров.

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