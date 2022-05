Мінцифри формує стратегічний план з розвитку ІТ-сектору після війни - Федоров — Finance.ua

Мінцифри формує стратегічний план з розвитку ІТ-сектору після війни - Федоров

Вчора 19:42 — Казна та Політика

Міністерство цифрової трансформації формує стратегічний план з розвитку українського ІТ-сектору після війни.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі

«Сьогодні мав честь виступити на щорічному заході видання Politico „Tech 28. The power players behind the European Tech revolution“. Представив досягнення України в цифровізації та розповів про наше бачення технологічного майбутнього», — зазначив урядовець.

За його словами, війна змінила плани, але в Мінцифри вже написали концепцію нового цифрового шляху України, організаційної структури та підходів до роботи. «Наша головна місія залишається незмінною — побудова найзручнішої цифрової держави», — підкреслив глава Мінцифри.

На його переконання, після перемоги для України відкриється нове вікно можливостей.

«Ми маємо показати світу, що Україна — це країна-стартап, країна вільних людей, воїнів, технологій та творців. Дедалі більше світових брендів та компаній почнуть працювати з нами. PayPal i Revolut вже запустили свої сервіси для українців. І це тільки початок. Ми створимо всі можливості для розвитку та масштабування світових компаній в Україні», — наголосив Федоров.

Він додав, що команда міністерства зараз формує стратегічний план з розвитку українського ІТ після війни, який відповідає потребам і цілям індустрії.

«Наша мета на найближче майбутнє — трансформація ІТ із сервісного в продуктове. Галузь уже має достатньо потенціалу, і післявоєнні труднощі не завадять досягненню цих цілей. Війна тільки підтверджує той факт, що майбутнє за цифровою економікою. І поки росія стрімко рухається назад у 90-ті, ми продовжуємо будувати технологічну й безпечну державу», — підсумував Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

