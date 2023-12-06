В Україні вдвічі більше корозійного капіталу, ніж конструктивного — дослідження — Finance.ua
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В Україні вдвічі більше корозійного капіталу, ніж конструктивного — дослідження

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В Україні вдвічі більше корозійного капіталу, ніж конструктивного — дослідження
В Україні вдвічі більше корозійного капіталу, ніж конструктивного — дослідження
Частка внутрішнього приватного конструктивного капіталу в Україні становить близько 22%, натомість корозійного (включаючи бізнес олігархів) — близько 46%.
Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
За визначенням, яке пропонують експерти, корозійний капітал представляє непрозорі потоки капіталу без ринкової орієнтації, який може використовуватись для політичного тиску, впливу на економічну та соціальну сфери.
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Майже половина від всього корозійного капіталу — це бізнес олігархів, решта — компанії, які зокрема, мають непрозоре походження капіталу, порушують правила конкуренції або уникають сплати податків.
Корозійний капітал домінує в промислових секторах економіки, як-от металургія, видобуток вугілля, нафти, розподіл електроенергії та природного газу тощо.
Натомість конструктивний капітал — це бізнес, який ефективно управляється, та слугує прозорим, орієнтованим на ринок та підзвітним цілям. Такий капітал поширений у сферах, в яких вплив олігархів є малим, а саме IT, рітейл, тощо, пояснили в ЦЕС.
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Серед іншого капіталу — державна та комунальна власність (20%) та конструктивний іноземний капітал (12%).
«Розширення конструктивного капіталу на інші сфери створить передумови для швидшого економічного зростання.
На думку опитаних керівників бізнесу досягнути цього можна через встановлення єдиних правил гри для всіх учасників ринку та масштабну дерегуляцію", — резюмували в ЦЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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