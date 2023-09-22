Уряд відклав створення реєстру олігархів — Finance.ua

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Уряд відклав створення реєстру олігархів

Казна та Політика
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Уряд відклав створення реєстру олігархів
Уряд відклав створення реєстру олігархів
Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). Реєстр олігархів створять через три місяці після закінчення війни.
Про це свідчить розпорядження від 19 вересня 2023 року № 827-р.
Згідно з документом, функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.
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Раніше такий реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.
Нагадаємо, 2021 році в Україні ухвалили закон про олігархів. Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів.
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Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:
  • участь у політичному житті;
  • значний вплив на ЗМІ;
  • контроль або володіння монополією;
  • наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.
Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів — це прерогатива РНБО, яку очолює Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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