Уряд відклав створення реєстру олігархів — Finance.ua

Уряд відклав створення реєстру олігархів
Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). Реєстр олігархів створять через три місяці після закінчення війни.
Про це свідчить розпорядження від 19 вересня 2023 року № 827-р.
Згідно з документом, функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.
Раніше такий реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.
Нагадаємо, 2021 році в Україні ухвалили закон про олігархів. Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів.
Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:
- участь у політичному житті;
- значний вплив на ЗМІ;
- контроль або володіння монополією;
- наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.
Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів — це прерогатива РНБО, яку очолює Зеленський.
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