Уряд відклав створення реєстру олігархів — Finance.ua

Уряд відклав створення реєстру олігархів Вчора 10:47 — Казна та Політика

Уряд відклав створення реєстру олігархів

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). Реєстр олігархів створять через три місяці після закінчення війни.

Про це свідчить розпорядження від 19 вересня 2023 року № 827-р

Згідно з документом, функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.

Раніше такий реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

Нагадаємо, 2021 році в Україні ухвалили закон про олігархів. Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів.

Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті;

значний вплив на ЗМІ;

контроль або володіння монополією;

наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів — це прерогатива РНБО, яку очолює Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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