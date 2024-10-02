В Україні вдруге встановили WIM-комплекс на мосту для контролю за вагою вантажівок — Finance.ua

В Україні вдруге встановили WIM-комплекс на мосту для контролю за вагою вантажівок
З 2 жовтня на автодорозі Р-62 у Чернівецькій області розпочне роботу новий WIM-комплекс (WIM 75) для автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.
Про це повідомляє Укртрансбезпека.
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Комплекс розташований на ділянці км 22+400 — 22+600 і є другим в Україні, встановленим на мосту.
Наразі в Україні працюють 54 WIM-майданчики, які допомагають контролювати перевантаження транспортних засобів та покращувати безпеку на дорогах.
Додамо, що системи WIM (Weigh-in-Motion) можуть фіксувати порушення на високій швидкості руху транспорту. Комплекси використовують датчики, які вимірюють вагу, габарити та швидкість транспортного засобу в русі без необхідності його зупинки. Дані автоматично передаються до відповідних органів для подальшої обробки.
Нагадаємо, що в Україні 22 травня 2022 року завершився період тестового режиму роботи WIM-комплексів, що вимірюють вагу великовантажних транспортних засобів.
Водіям, які порушують габаритно-вагові норми, доведеться сплачувати штрафи відповідно до чинного законодавства.
Штрафи для водіїв, чиї транспортні засоби перевищують допустимі межі, виглядають наступним чином:
- перевищення габаритно-вагових обмежень від 5% до 10%: 8,5 тисячі грн;
- перевищення від 10% до 20%: 17 тисяч грн;
- перевищення від 20% до 30%: 34 тисячі грн;
- перевищення понад 30%: 51 тисяча грн.
Для участі у дорожньому русі транспортних засобів із вагою або габаритами, що перевищують нормативні, необхідно отримати дозвільні документи. Їх видають у Центрах надання адміністративних послуг, відділах безпеки дорожнього руху управлінь патрульної поліції або представництвах Укравтодору.
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