В Україні вдруге встановили WIM-комплекс на мосту для контролю за вагою вантажівок — Finance.ua

В Україні вдруге встановили WIM-комплекс на мосту для контролю за вагою вантажівок Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

В Україні вдруге встановили WIM-комплекс на мосту для контролю за вагою вантажівок

З 2 жовтня на автодорозі Р-62 у Чернівецькій області розпочне роботу новий WIM-комплекс (WIM 75) для автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Захистіть своє авто на всі 100%! Порівнюйте та обирайте найкращий варіант каско прямо на Finance.ua.

Комплекс розташований на ділянці км 22+400 — 22+600 і є другим в Україні, встановленим на мосту.

Наразі в Україні працюють 54 WIM-майданчики, які допомагають контролювати перевантаження транспортних засобів та покращувати безпеку на дорогах.

Додамо, що системи WIM (Weigh-in-Motion) можуть фіксувати порушення на високій швидкості руху транспорту. Комплекси використовують датчики, які вимірюють вагу, габарити та швидкість транспортного засобу в русі без необхідності його зупинки. Дані автоматично передаються до відповідних органів для подальшої обробки.

Читайте також В Україні запрацював ще один WIM-комплекс дистанційного зважування фур

Нагадаємо, що в Україні 22 травня 2022 року завершився період тестового режиму роботи WIM-комплексів, що вимірюють вагу великовантажних транспортних засобів.

Водіям, які порушують габаритно-вагові норми, доведеться сплачувати штрафи відповідно до чинного законодавства.

Штрафи для водіїв, чиї транспортні засоби перевищують допустимі межі, виглядають наступним чином:

перевищення габаритно-вагових обмежень від 5% до 10%: 8,5 тисячі грн;

перевищення від 10% до 20%: 17 тисяч грн;

перевищення від 20% до 30%: 34 тисячі грн;

перевищення понад 30%: 51 тисяча грн.

Для участі у дорожньому русі транспортних засобів із вагою або габаритами, що перевищують нормативні, необхідно отримати дозвільні документи. Їх видають у Центрах надання адміністративних послуг, відділах безпеки дорожнього руху управлінь патрульної поліції або представництвах Укравтодору.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.