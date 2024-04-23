В Україні запрацював ще один WIM-комплекс дистанційного зважування фур — Finance.ua

В Україні запрацював ще один WIM-комплекс дистанційного зважування фур Сьогодні 06:43 — Технології&Авто

На Хмельниччині запрацював комплекс дистанційного вагового контролю вантажівок. Обладнали його на ділянці автодороги М-30, км 331−588, яка є найдовшою в Україні.

Як повідомили в Укртрансбезпеці , це 52-й за рахунком WIM-комплекс дистанційного зважування фур в Україні. Технологія системи дозволяє без зупинки вантажівки зчитувати, фіксувати та аналізувати всі її показники, у тому числі загальну вагу, габарити, швидкість руху та реєстраційний номер. У разі порушення однієї із норм власник авто отримає штраф.

Зазначається, що застосування даних комплексів дозволяє підвищити безпеку руху та усунути швидке зношування дорожнього покриття.

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До переліку функцій WIM-комплексу входить:

запис даних про трафік без переривання його потоку;

визначення загальної маси автомобіля та навантаження на кожну вісь;

визначення габаритів автомобіля із вантажем;

класифікація транспортних засобів за категорією (мотоцикл, легковий автомобіль, автобус, вантажівка);

визначення температури поверхні дороги;

визначення швидкості руху автомобіля;

автоматичне розпізнавання номерних знаків.

Загалом в Україні працюють 52 WIM-комплекси. Вони розміщені у різних регіонах нашої країни.

Перший WIM-комплекс було встановлено в Україні за п’ять місяців до початку повномасштабної війни. Такі системи добре зарекомендували себе у виявленні порушень серед перевізників.

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