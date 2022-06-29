В Україні в портах та на заводах заблоковано сумарно 500 тис. тонн олії — Finance.ua

В Україні в портах та на заводах заблоковано сумарно 500 тис. тонн олії Вчора 13:34 — Казна та Політика

Зараз в Україні на заводах та в портах сумарно залишаються заблокованими 500 тис. тонн олії. Водночас виробляється — 200-250 тис. т на місяць. Ринок збуту олії є основною проблемою, пише elevatorist.

Про це заявив генеральний директор «Асоціації Укроліяпром» Степан Капшук під час конференції організованої ГС «Всеукраїнський аграрний форум» (ВАФ).

Основними ринками збуту олії з України до війни були Індія та Китай. Поставки українського шроту на китайський ринок займали 41-50%. Зараз Україна залізницею з початку червня експортувала лише 82 тис. т олії та 52 тис. т шроту.

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Наступний сезон теж не викликає оптимізму у виробників.

"‎Україна посіяла 4,7 млн га олійних. Виробництво олії прогнозується на рівні 9-10 млн т. Але основною проблемою залишається ринок збуту. Переробники не знають, що робити зі своєю продукцією в умовах заблокованих портів та перерваних логістичних ланцюгів"‎,— зазначив Степан Капшук.

За його словами, не затребуваним є також шрот.

"‎Зараз ми змушені його спалювати. Цінний білковий корм йде в піч. В новому сезоні ситуація кардинально не зміниться«‎,— резюмував генеральний директор «Укроліяпром».

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