В Україні в портах та на заводах заблоковано сумарно 500 тис. тонн олії — Finance.ua
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В Україні в портах та на заводах заблоковано сумарно 500 тис. тонн олії

Казна та Політика
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Зараз в Україні на заводах та в портах сумарно залишаються заблокованими 500 тис. тонн олії. Водночас виробляється — 200-250 тис. т на місяць. Ринок збуту олії є основною проблемою, пише elevatorist.
Про це заявив генеральний директор «Асоціації Укроліяпром» Степан Капшук під час конференції організованої ГС «Всеукраїнський аграрний форум» (ВАФ).
Основними ринками збуту олії з України до війни були Індія та Китай. Поставки українського шроту на китайський ринок займали 41-50%. Зараз Україна залізницею з початку червня експортувала лише 82 тис. т олії та 52 тис. т шроту.
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Наступний сезон теж не викликає оптимізму у виробників.
"‎Україна посіяла 4,7 млн га олійних. Виробництво олії прогнозується на рівні 9-10 млн т. Але основною проблемою залишається ринок збуту. Переробники не знають, що робити зі своєю продукцією в умовах заблокованих портів та перерваних логістичних ланцюгів"‎,— зазначив Степан Капшук.
За його словами, не затребуваним є також шрот.
"‎Зараз ми змушені його спалювати. Цінний білковий корм йде в піч. В новому сезоні ситуація кардинально не зміниться«‎,— резюмував генеральний директор «Укроліяпром».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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