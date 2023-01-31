В Україні торік більшості працівників не підвищували зарплату — чи планують підвищувати цьоріч (опитування) — Finance.ua

В Україні торік більшості працівників не підвищували зарплату — чи планують підвищувати цьоріч (опитування) Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

В Україні торік більшості працівників не підвищували зарплату — чи планують підвищувати цьоріч (опитування)

У 2022 році 64% українських роботодавців не підвищували зарплату працівникам. 42% не планують цього робити і в 2023 році.

Про це свідчать дані опитування порталу budni.rabota.ua.

Як зазначається 64,2% роботодавців не підвищували зарплати працівникам. 20,8% відповіли, що заробіток підвищили на 5-10%. На 11-20% більше почали платити 11,3% опитаних. Найбільше пощастило 3,7% опитаних — вони отримують на більш ніж 20%.

Чи планують підвищення у 2023 році

Не планують підвищувати зарплати 41,8% роботодавців. А 40% планують підвищити винагороду за працю на 5-10%. Планують підвищити зарплату на 11-20% 14,5% респондентів, а 3,7% — на більш ніж 20%.

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«У січні 2022 року кандидати хотіли отримувати середню зарплату у розмірі 17 022 грн, а в грудні 2022 року — 21 105 грн. Щодо роботодавців, то вони пропонували у січні 2022 року кандидатам зарплату в межах 16 577 грн, а в грудні 2022 року — 18 525 грн», — зазначають автори дослідження.

Як змінилась ситуація з віддаленою роботою у грудні в порівнянні з довоєнним станом

Загалом по Україні ситуація не змінилася, лише на 6% у грудні 2022 року віддалених вакансій стало менше порівняно з лютим 2022 року. Водночас у Києві віддалених вакансій побільшало на 30%; У Харкові — зменшилося на 76%; Львові — зменшилося на 49%; Одесі — на 53%; у Дніпрі — на 14%.

У лютому 2022 року серед всіх вакансій на віддалену роботу припадало лише 5%; у грудні 2022 — 12%.

Найбільш популярні вакансії віддаленої роботи зараз:

в Україні: оператор call-центру, веб-розробник, спеціаліст техпідтримки, інтернет-маркетолог, копірайтер;

оператор call-центру, веб-розробник, спеціаліст техпідтримки, інтернет-маркетолог, копірайтер; у Києві: веб-розробник, оператор call-центру, спеціаліст техпідтримки, дизайнер, копірайтер;

веб-розробник, оператор call-центру, спеціаліст техпідтримки, дизайнер, копірайтер; у Львові: веб-розробник, оператор call-центру, спеціаліст техпідтримки, копірайтер, діджитал-маркетолог, перекладач;

веб-розробник, оператор call-центру, спеціаліст техпідтримки, копірайтер, діджитал-маркетолог, перекладач; в Одесі: оператор call-центру, спеціаліст техпідтримки, інтернет-маркетолог, веб-розробник, копірайтер;

оператор call-центру, спеціаліст техпідтримки, інтернет-маркетолог, веб-розробник, копірайтер; у Дніпрі: інтернет-маркетолог, контент-менеджер, веб-розробник, веб-дизайнер, перекладач;

інтернет-маркетолог, контент-менеджер, веб-розробник, веб-дизайнер, перекладач; у Харкові: оператор call-центру, копірайтер, підтримка споживачів дистанційно, інтернет-маркетолог, викладач (віддалено).

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