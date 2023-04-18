В Україні суттєво подешевшала гречка — Finance.ua
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В Україні суттєво подешевшала гречка

Особисті фінанси
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Українцям показали, як змінилися ціни на гречку на полицях великих супермаркетів. Про це пише agronews.ua.
Так, за місяць найбільше змінилася вартість гречки. Вона порівняно з березнем подешевшала з 64,43 грн/кг до 58,23 грн/кг. Цінник на неї коливається від 49,90 грн/кг (Ашан) до 69,90 грн/кг (Метро).
В Україні суттєво подешевшала гречка
Раніше повідомлялось, гречка в Україні продовжує дешевшати вже четвертий місяць поспіль. У вересні цінник на гречку знизився з 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг. А станом на 12 грудня популярна серед українців крупа продавалась у супермаркетах уже по 76,37 грн за кг.
За даними Мінагрополітики, дефіциту гречки в Україні цього року не прогнозується. Урожаю аграрії зібрали 156 тис. т, за щорічної потреби населення 110-110 тис. тонн.
Лише Львівщина у 2022 році зібрала близько 9,5 тис. тонн гречки, що у 2,5 рази більше за врожай 2021 року. Досягти таких результатів львівським аграріям вдалося передусім завдяки збільшенню посівних площ на 70% до 6,3 тис. га.

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За матеріалами:
agronews
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