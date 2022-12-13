В Україні четвертий місяць поспіль дешевшає гречка — Finance.ua

В Україні четвертий місяць поспіль дешевшає гречка Сьогодні 05:00 — Особисті фінанси

Гречка в Україні продовжує дешевшати вже четвертий місяць поспіль. У вересні цінник на гречку знизився з 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг. А станом на 12 грудня популярна серед українців крупа продається у супермаркетах уже по 76,37 грн за кг.

Якщо порівнювати ціни, то у жовтні кілограм гречки коштував у середньому 80,78 грн, у листопаді — 76,99 грн/кг, а у грудні опустився до 76,37 грн/кг.

В «Ашан» цінник на гречку на сьогоднішній день найнижчий — 67,30 грн за кг. У «Метро» гречка коштує 71,90 грн за кг, у Varus — 89,90 грн за кг.

За даними Мінагрополітики, дефіциту гречки в Україні цього року не прогнозується. Урожаю аграрії зібрали 156 тис. т, за щорічної потреби населення 110-110 тис. тонн.

Лише Львівщина у 2022 році зібрала близько 9,5 тис. тонн гречки, що у 2,5 рази більше за врожай 2021 року. Досягти таких результатів львівським аграріям вдалося передусім завдяки збільшенню посівних площ на 70% до 6,3 тис. га.

Перший заступник голови відомства Тарас Висоцький наголосив, що Україна не лише повністю забезпечить себе гречкою, а й сформує резерв.

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